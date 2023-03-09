Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara moral oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde gönüllüler, çadır kentteki çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan çadır kentte gönüllüler, palyaço kostümleri giyerek çocukları eğlendiriyor.

İskenderun Belediyesinin destekleriyle çeşitli meslek grubundan çok sayıda gönüllü, çocuklar için bir araya geldi.

Çadır kentteki çocukların yüzünü boyayan, animasyon gösterileri yapan gönüllüler, oyuncak da dağıttı.

Gönüllülerden Yiğit Kemal Azlak, AA muhabirine, 14 yıldır sirk organizatörü olduğunu ve kendi memleketinde çocuklara moral olmak için kostümler giyerek çadır kentlerde gösteri yaptıklarını söyledi.

Afetin çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi azaltmaya çalıştıklarını anlatan Azlak, "Çocuklarımıza bir nevi moral olmak istiyoruz. Bu işi canı gönülden yapıyoruz. Çocuklarımız için burada gösteriler yapıyoruz." dedi.

AFAD gönüllüsü 20 yaşındaki Burak Kılınç da depremzede çocuklara destek olabilmek için İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Kılınç, çeşitli kostümler giyerek çocuklarla oyunlar oynadıklarını ve onları mutlu etmeye çalıştıklarını kaydetti.

