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Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

15.02.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hidrosefali hastası çocuğun polis olma hayalini emniyet ekipleri gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tülek Mahallesi'nde hidrosefali (beyin ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) hastalığı bulunan 13 yaşındaki Umut Karakaya'nın polis olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Karakaya'nın evine giden trafik polisleri, Karakaya'ya çeşitli hediyeler verdi.

Polis şapkası takan Karakaya, polis aracına bindi.

Karakaya'nın ailesi, Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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