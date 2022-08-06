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Hatay'da kıyı temizliği yapıldı

06.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kıyı temizliği yapıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde cankurtaran ekipleri, kıyı temizliği yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran timleri, Çevlik Sahili kıyısında deniz anası ve balon balıkları olduğu ihbarı aldı.

Sahil şeridi boyunca, temizlik yapan ekipler, vatandaşları bu canlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan denize girecekler için "rip akıntısı" uyarısı da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay balon balığı sahil uyarı

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