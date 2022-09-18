Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi 128. Sokak’ta bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü.
Yangında markette maddi hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz