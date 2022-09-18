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Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

18.09.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi 128. Sokak’ta bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü.

Yangında markette maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

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