YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyor

Hatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyor

09.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "sıfır atık" çalışmaları kapsamında cam, metal ve plastikleri ayrıştıran "Atıkmatik" ile seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından çevre kirliliğini önlemek ve atıkların değerlendirilmesi amacıyla AR-GE çalışması yapıldı.

Atölyede gerçekleştirilen 6 aylık çalışmada cam, metal ve plastik atıkları ayrıştıran makine üretildi.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına dikkati çekmek ve öğrencilerin çevre bilinci kazanması için üretilen "Atıkmatik" adı verilen makine okulda kullanılmaya başlandı.

Okulda cam, metal ve plastikleri otomatik ayrıştıran Atıkmatik'te iki haftada yaklaşık 800 kilogram atık ayrıştırıldı.

Öğrenciler, topladıkları atıkları okul numaralarını girerek makineye atıyor ve puan topluyor.

"YURT DIŞINA SATIŞ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla "Atıkmatik" ismini verdikleri makineyi ürettiklerini anlattı.

"Okulumuzun içerisinde geri dönüşüm kovaları mevcut, ancak bunların içerisinde cam, plastik ve metal gibi malzemelerin birbirine karıştırılarak atıldığını gördük. Biz de bununla ilgili akıllı geri dönüşüm makinesi yapmaya karar verdik." diyen Şeşen, sensörler tarafından algılanan atıkların uygun geri dönüşüm haznesinde biriktiğini kaydetti.

Her ayın sonunda en çok puan toplayan öğrenciye çeşitli hediyeler vereceklerini anlatan Şeşen, öğrencilere "sıfır atık" bilincinin kazandırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Şeşen, ürettikleri makineyle ilgili sınai mülkiyet hakkı başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Aslında her okulun, kamu dairesinin ihtiyacı olan bir sistem diye düşünüyorum. Okullar için seri üretime uygun bir makine. Bütün okullar için üretip, yurt dışına satış yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERDE HEM ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞUYOR HEM HEDİYE KAZANIYORLAR"

Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmeni Nurullah Sarı da ilk hedeflerinin öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılması olduğunu anlattı.

Geri dönüşüm malzemelerinin tekrardan ekonomiye kazandırılması için makinenin tasarlandığını aktaran Sarı, "Öğrencilerimiz geri dönüşümü mümkün olan cam, metal ve plastik gibi atık malzemeleri toplayarak kendi numaralarını tanımlayarak makine atıyor ve böylelikle puan kazanıyorlar. Bu sayede öğrencilerde hem çevre bilinci oluşuyor hem hediye kazanıyorlar. Makinemize atıklar tek bir girişten atılıyor ve otomatik olarak ayırma işlemini makine kendisi yapıyor." dedi.

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Orhan Can, proje sayesinde hem atıkları ekonomiye kazandıracaklarını hem de hediye kazanma şansı yakalayacaklarını söyledi.

Öğrencilerinden Hasan Yılmaz da "sıfır atık" çalışması kapsamında ürettikleri makineyle çevre temizliğine de katkıda bulunacaklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da bir evde el bombası ve mühimmat ele geçirildiHatay'da bir evde el bombası ve mühimmat ele geçirildi
Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanetSafranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanet
Kontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çokKontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çok
Anahtar Kelimeler:
okul Atık çevre katı ödül

Hatay Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:32
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.