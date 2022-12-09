Hatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyor

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından çevre kirliliğini önlemek ve atıkların değerlendirilmesi amacıyla AR-GE çalışması yapıldı.

Atölyede gerçekleştirilen 6 aylık çalışmada cam, metal ve plastik atıkları ayrıştıran makine üretildi.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına dikkati çekmek ve öğrencilerin çevre bilinci kazanması için üretilen "Atıkmatik" adı verilen makine okulda kullanılmaya başlandı.

Okulda cam, metal ve plastikleri otomatik ayrıştıran Atıkmatik'te iki haftada yaklaşık 800 kilogram atık ayrıştırıldı.

Öğrenciler, topladıkları atıkları okul numaralarını girerek makineye atıyor ve puan topluyor.

"YURT DIŞINA SATIŞ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla "Atıkmatik" ismini verdikleri makineyi ürettiklerini anlattı.

"Okulumuzun içerisinde geri dönüşüm kovaları mevcut, ancak bunların içerisinde cam, plastik ve metal gibi malzemelerin birbirine karıştırılarak atıldığını gördük. Biz de bununla ilgili akıllı geri dönüşüm makinesi yapmaya karar verdik." diyen Şeşen, sensörler tarafından algılanan atıkların uygun geri dönüşüm haznesinde biriktiğini kaydetti.

Her ayın sonunda en çok puan toplayan öğrenciye çeşitli hediyeler vereceklerini anlatan Şeşen, öğrencilere "sıfır atık" bilincinin kazandırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Şeşen, ürettikleri makineyle ilgili sınai mülkiyet hakkı başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Aslında her okulun, kamu dairesinin ihtiyacı olan bir sistem diye düşünüyorum. Okullar için seri üretime uygun bir makine. Bütün okullar için üretip, yurt dışına satış yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERDE HEM ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞUYOR HEM HEDİYE KAZANIYORLAR"

Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmeni Nurullah Sarı da ilk hedeflerinin öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılması olduğunu anlattı.

Geri dönüşüm malzemelerinin tekrardan ekonomiye kazandırılması için makinenin tasarlandığını aktaran Sarı, "Öğrencilerimiz geri dönüşümü mümkün olan cam, metal ve plastik gibi atık malzemeleri toplayarak kendi numaralarını tanımlayarak makine atıyor ve böylelikle puan kazanıyorlar. Bu sayede öğrencilerde hem çevre bilinci oluşuyor hem hediye kazanıyorlar. Makinemize atıklar tek bir girişten atılıyor ve otomatik olarak ayırma işlemini makine kendisi yapıyor." dedi.

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Orhan Can, proje sayesinde hem atıkları ekonomiye kazandıracaklarını hem de hediye kazanma şansı yakalayacaklarını söyledi.

Öğrencilerinden Hasan Yılmaz da "sıfır atık" çalışması kapsamında ürettikleri makineyle çevre temizliğine de katkıda bulunacaklarını kaydetti.

