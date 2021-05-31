Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Ocaklı Mahallesi'nde narenciye ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.



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