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Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

31.05.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Ocaklı Mahallesi'nde narenciye ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

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