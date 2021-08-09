Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.



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