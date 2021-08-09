YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

09.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
Koronavirüsle mücadelede başarısız oldular! Çin, 30 yetkiliyi cezalandırdıKoronavirüsle mücadelede başarısız oldular! Çin, 30 yetkiliyi cezalandırdı
Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandıHatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:42
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Hatay Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Mısırlıoglu Eczanesi
Antakya
Esenocak Eczanesi
Defne
İpek Gündüz Eczanesi
Defne
Kunt Eczanesi
Defne
Müge Eczanesi
Defne
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Mıne Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.