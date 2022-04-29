Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sincan Yaylası'nda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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