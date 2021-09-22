Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.



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