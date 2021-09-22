YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

22.09.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Hatay’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıHatay’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:16
Öğle
12:33
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Sevsem Eczanesi
Antakya
Betül Eczanesi
Defne
Esra Eczanesi
Defne
Okay Eczanesi
Defne
Renk Eczanesi
Defne
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Kervan Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.