Hatay'da plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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