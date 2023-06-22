YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da sahada görev yapan depremzede güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi

Hatay'da sahada görev yapan depremzede güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi

22.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde huzur ve güvenliğin kontrol altında tutması için fedakarca görev yapan depremzede polis ve askerler, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Hatay'da sahada görev yapan depremzede güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Limanı'nda düzenlenen ödül töreninde, güvenlik güçlerinin depremin ilk anından itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

Depremzede olmalarına rağmen sahada görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Demiryürek, şunları kaydetti:

"Hepimizin aileleri o gün ya zorlukla apartmandan çıkmıştı ya da tüm herkes gibi yürek taşıyan herkes gibi korkuyla irkilmişti. Enkaz altında kalan şehitlerimiz de vardı. Ama kimse şehri terk etmedi. Kimse görev yerini terk etmedi. Hiçbir mensubumuz görev yerini terk etmedi. Ailesini arkada bıraktı, geldi, sahada ne yapabilirimin peşine düştü. Hepinizden Allah razı olsun iyi ki varsınız."

Törende, depremzede olmasına rağmen sahada görev yapan 300 polis ve askere protokol üyelerince başarı belgesi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 750 bin kaçak makaron ele geçirildiHatay'da 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
Yüzlerce çocuğa pasta ikram ettiYüzlerce çocuğa pasta ikram etti
Tunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktıTunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Asker İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 22 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Perşembe

Altun eczanesi
Altinozu
Aksoy eczanesi
Antakya-defne
Aslanlar eczanesi
Antakya-defne
Didar eczanesi
Antakya-defne
Kerimoğlu eczanesi
Arsuz
Belen eczanesi
Belen
Limon eczanesi
Dortyol
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.