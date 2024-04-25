Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı

Değirmenbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 23 Nisan'da kuzenleriyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Zeynep Açar, sahipsiz köpeğin üzerine havlayarak gelmesi üzerine korkup kaçarken yere düştü.

Düşme sonucu sağ ayağı kırılan genç kız, ailesi tarafından götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kırılan ayağı alçıya alınan Zeynep Açar'ın kontrolleri sürüyor.

Zeynep'in babası Mithat Açar, gazetecilere, ayağı kırılan kızının ameliyat edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten korkup kaçınca ayağını kırdı. Ayağından ameliyat oldu. Kızım lise öğrencisi, raporunu aldık, birkaç gün okula gidemeyecek. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Herkese saldırıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu köpekleri toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin." dedi.

Güvenlik kamerasınca, genç kızın kuzenleriyle yolda yürürken sahipsiz köpeğin üzerlerine doğru gelmesi ve sonrasında genç kızın kaçmaya çalışırken yere düşmesi görüntülendi.





