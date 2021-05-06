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Hatay'da uzun yola çıkacak sürücüler "Yaşam Tüneli"nden geçiyor

06.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uzun yola çıkacak sürücüler "Yaşam Tüneli"nden geçiyor

Hatay'da, kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla yürütülen uygulamada, sürücülere trafik kurallarının hatırlatıldığı broşür dağıtıyor.

Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisine kurulan ve "Yaşam Tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ile yolculara, ekiplerce trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.

Sürücülere videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.

Sürücülerden Cemil Alkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı "Yaşam Tüneli"ni başarılı bulduğunu söyledi.

Çadırda aşırı hız nedeniyle gerçekleşen bir kaza videosu izlediğini belirten Alkın, "Kuralları biliyoruz ama böyle ekrandan izleyince daha etkili oluyor. Hızın ne kadar kötü olduğunu anladım, emniyet kemerinin ne kadar kurtarıcı olduğunu izledim. Tüm sürücülere tavsiyem lütfen hız kurallarına uyun." dedi.

Sürücü Seyfettin Can da "Yaşam Tüneli" uygulamasının güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

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