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Hatay’da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

30.08.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) – Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.

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Hatay Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
05:58
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hatay ECZANELER
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