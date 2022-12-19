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Hatay'daki depremde hasar gören 5 ev mühürlendi

19.12.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendiği bildirildi.

Hatay'daki depremde hasar gören 5 ev mühürlendi

Depremin ardından Kırıkhan Belediyesinin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan belediye başkanı Yavuz, olay anından itibaren kaymakam Arslan ile sahada olduklarını vurguladı.

Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz." dedi.

Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini yenileyen Yavuz, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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