YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'ın müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi

Hatay'ın müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi

13.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Özellikle yaz aylarında ve okulların ara tatilinde yurt içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi burada misafir ettik. Misafirlerimiz gerek şehrimizden gerekse de müzemizden çok memnun ayrıldı"

SALİM TAŞ - Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da geçen sene müze ve ören yerlerini 360 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geçmişten bugüne farklı inanç gruplarının bir arada barış içerisinde yaşadığı Hatay, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yapıyor.

Habib-i Neccar Camisi, Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi başta olmak üzere birçok zenginliğe sahip şehir, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, kentin tarih boyunca büyük medeniyetler görmüş kadim bir yer olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli tarihi mekan ve eserlere sahip olduğunu belirten Ersoy, kentin barındırdığı zenginliklerle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

- Arkeoloji Müzesini 113 bin kişi ziyaret etti

Kentteki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısında geçen sene artış olduğunu hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Hatay Arkeoloji Müzesi 2014'te ziyarete açıldı. 10 bin metrekarelik ziyaret sahasıyla dünyanın sayılı müzelerinden bir tanesi. 3 bin 500 metrekarelik mozaik alanıyla da dünyanın en büyük mozaik müzesi. Ziyaretçilerimiz Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yaptığı bir yolculukla kentin geçmişini müzede yaşayarak görebilir. 2021'de müzemizi 133 bin kişi ziyaret etti, bu büyük bir rakam. Özellikle yaz aylarında ve okulların ara tatilinde yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi burada misafir ettik. Misafirlerimiz gerek şehrimizden gerekse müzemizden çok memnun ayrıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi, Hristiyanların 'Hristiyan' adını aldıkları St. Pierre Kilisesi, mühendislik harikası olan Titüs Tüneli, Beşikli Mağara, Epiphaneia Antik Kenti ve St. Simon Manastırını geçen yıl yerli ve yabancı 360 bin kişi ziyaret etti."

Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçi sayısını daha da artırmak için yıl içinde çeşitli sergiler, gösteriler, müzikaller ve bale gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia ve İssos Antik kentlerindeki kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Ersoy, buraların da açık hava müzesi haline geleceğini aktardı.

Hollanda'da yaşayan ve Hatay'ı gezmeye gelen Ebru Sürücü ise kentin tarihi yerlerini çok beğendiğini söyledi.

Kanada'dan gelen Paul Louis Crouzat da dünyada bir çok müzeyi gezdiğini, ancak Hatay'da gördüğü eserlerin çok daha güzel ve etkileyici olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:07
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.