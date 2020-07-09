Hataylı kadınlar gastronomi kentinde imece usulü salça yapıyor

Zahmetinin yanı sıra doğal ve lezzetli salçalar elde ettiklerini belirten Dadak, "Tarladan bir gün önce topladığımız domatesleri birçok işlemlerden geçiriyoruz. Yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynıyor. Son bir saatinde ise sürekli kürekle karıştırmak gerekiyor. 4-5 kişiyle ancak oluyor. Yalnız yapılacak iş değil. Toplamasından en son işlemine kadar kendi elimizle yapıyoruz. Tamamen doğal ve temiz bir şekilde." dedi.

Domates salçası yapan 5 çocuk annesi Hatice Dadak, AA muhabirine salça yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, kadınlar imece usulü salça yapıyor.

Kendi yaptıkları salçayla pişirdikleri yemeklerin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Dadak, ihtiyaç fazlası domates salçasını kilogramı 22 liradan satarak aile bütçesine de katkı sağladıklarını anlattı.

- "Kendimiz yapıp kendimiz tüketiriz"

Gülizar Demirci de yaptıkları domates salçasının hazır ürünlere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Demirci, "58 yaşındayım, şimdiye kadar başkalarından salça alıp tüketmedik. Emeği çok zor ama kendimiz yapıp kendimiz tüketiriz. Başkasının yaptığı salçayı da yemeklerimizde kullanmayız." diye konuştu.

