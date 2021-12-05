Hatayspor 0-3 Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda kullandığı penaltılarda Danijel Aleksic ve 45+4. dakikada Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Atakaş Hatayspor ise Altay deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİ PENALTISI VAR'LA GELDİ

Başakşehir'in 8. ve 27. dakikalarda kazandığı penaltılarda VAR, hakem Erkan Özdamar'ı pozisyonları izlemesi için uyardı. İki pozisyonu da izleyen Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU, LİGDE DOLUDİZGİN

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, göreve geldiğinden beri takımının başında Süper Lig'de çıktığı 7. maçında 6. galibiyetini almış oldu.

Belözoğlu, Başakşehir'in başında resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'a karşı almıştı.

