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Hatayspor 1-0 Keçiörengücü (Maç Sonucu)

FUTBOL HABERLERİ  | 06.07.2020 01:51 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Hatayspor 1-0 Keçiörengücü (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Lider Hatayspor'un galibiyet golünü 90+4'te Soner Örnek attı.

Akdeniz ekibinde yardımcı antrenör Murat Akyüz 90+5'te kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Süper Lig umutlarını yükselten lider Hatayspor, puanını 60 puana çıkardı. Keçiörengücü ise 44 puanda kaldı.

Hatayspor: 1 - Keçiörengücü: 0
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 89 Soner Örnek), Rayane (Dk. 68 Rahman Buğra Çağıran), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 60 Caner Hüseyin Bağ), Alican Özfesli (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mesut Çaytemel, Qualı (Dk. 60 Barbosa), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 63 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 78 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone (Dk. 77 Bokila), Mendy (Dk. 70 Cem Ekinci), Samet Akaydın, Diabang, Hüsamettin Tut

Gol: Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Alican Özfesli, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 36 Mendy, Dk. 61 Kone (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Murat Akyüz (Antrenör) (Hatayspor)

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