Hatayspor 1-0 Keçiörengücü (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Lider Hatayspor'un galibiyet golünü 90+4'te Soner Örnek attı.
Akdeniz ekibinde yardımcı antrenör Murat Akyüz 90+5'te kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Süper Lig umutlarını yükselten lider Hatayspor, puanını 60 puana çıkardı. Keçiörengücü ise 44 puanda kaldı.
Hatayspor: 1 - Keçiörengücü: 0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 89 Soner Örnek), Rayane (Dk. 68 Rahman Buğra Çağıran), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 60 Caner Hüseyin Bağ), Alican Özfesli (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mesut Çaytemel, Qualı (Dk. 60 Barbosa), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 63 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 78 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone (Dk. 77 Bokila), Mendy (Dk. 70 Cem Ekinci), Samet Akaydın, Diabang, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Alican Özfesli, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 36 Mendy, Dk. 61 Kone (Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Murat Akyüz (Antrenör) (Hatayspor)
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