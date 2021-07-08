Hatayspor’a Fransız ön libero

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa 2. Lig ekibi Guingamp’ın futbolcusu Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois'da kiralık geçirmişti.

23 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında ise Quevilly Rouen'e kiralanmıştı. Mehdi Boudjemaa geçen sezon kiralık oynadığı Laval formasıyla 31 maçta ilk 11'de oynadı ve 2 bin 790 dakikada skor üretemedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

