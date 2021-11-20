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Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

20.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Önemli bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında Antalyaspor'un kendilerinden daha iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Maçın ilk yarısında rakibe çok pozisyon verdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Galibiyet için mutluyuz ama böyle bir gerçek var. Maçı iki farklı devre olarak değerlendirmemiz lazım. İlk yarı bizden çok daha iyi bir Antalyaspor vardı. Çok net pozisyon verdik rakibe. Özellikle kendi ayağımızdaki topu rakibe verip çok basit bir şekilde rakibe kontra atak fırsatı verdik. Maçtan önce analizlerde oyuncularımızla paylaşmamıza rağmen maalesef sıkıntı yaşadık. Munir'e teşekkür etmek istiyorum. Maçın 1-1 kalmamasında kurtarışları yardımcı oldu."

Erdoğan, maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergilediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı daha derli toplu bir oyun, daha kontrolü bizde olan ve hem savunma kısmında daha doğru yapan hem de geçiş oyunlarında da başarılı bir şekilde bunu uygulamaya çalışan Hatayspor vardı. İlk yarı bize yakışmayan bir futbol maçının her bölümünde, her mevkide sıkıntı yaşadık. Hücumda hiç pozisyon üretemedik, savunmada çok basit hatalar yaptık. Orta sahadan çok uzak kaldık ama oyuncularımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. İkinci yarı yine bizim bildiğimiz, istediğimiz oyuna döndük. Çok şükür önemli bir galibiyet aldık."

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