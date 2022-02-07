Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz