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Hatayspor attı; Karagümrük cevapladı, kazanan çıkmadı!

24.10.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor attı; Karagümrük cevapladı, kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.

Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

KARAGÜMRÜK, İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Karagümrük, iç sahada oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Hatayspor
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