SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep’te oynanacak

Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep’te oynanacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor Kulübü, Süper Lig’de oynayacağı Başakşehir maçının Gaziantep’teki Kalyon Stadyumu’nda oynanacağı açıkladı.

Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep’te oynanacak

Atakaş Hatayspor Kulübü’nden ligin ilk haftasında Hatay Atatürk Stadı’nda oynanması beklenen Medipol Başakşehir maçıyla ilgili açıklama yapıldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Medipol Başakşehir maçını Antakya Atatürk Stadyumu’na değil de Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanmasına karar verdiğini belirtti.

Yeni sahanın yetişmemesi durumunda yönetim kurulunun B planı olarak Antakya Atatürk Stadyumu ile ilgili çalışmalar yaptığını ve eksik olan ışıklandırmanın dün itibari ile tamamlandığını belirten Rahmi Vardı, "Federasyon başkanımız Nihat Özdemir, Hatay’ı ziyaret ettiğinde ilk iki maçın deplasmanda oynatılması için çalışacaklarını aktarmış, ancak açıklanan fikstürde bu mümkün olmamıştır.

Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın talimatıyla ve yönetim kurulumuzun özverili çalışmasıyla tamamlanan Antakya Atatürk Stadyumu’nda ilk maçımızı oynamaya hazırlanırken, federasyonumuz maçın Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanmasına karar vermiştir. Bu kararın haklılığını veya haksızlığını tartışmadan kararı saygıyla karşılıyoruz. Medeniyetlerin ve hoşgörünün takımı Atakaş Hatayspor’umuza yakışır bir mücadele ile hakkımızı sahada alacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Antakya Atatürk Stadyumu’nda yapılan ışıklandırma çalışmaları tamamlanmış olup Hatay Stadyumu’nda da çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Başakşehir yıldız oyuncunun transferini açıkladı!Başakşehir yıldız oyuncunun transferini açıkladı!
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
Başakşehir yıldız oyuncunun transferini açıkladı!
Başakşehir yıldız oyuncunun transferini açıkladı!
Kolarov transferi resmen açıklandı!
Kolarov transferi resmen açıklandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Başkan açıkladı! "Resmi teklif yaptılar"
Başkan açıkladı! "Resmi teklif yaptılar"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başakşehir'den Emre Belözoğlu mesajı
Başakşehir'den Emre Belözoğlu mesajı
Paranın da şampiyonu... 550 milyon kasada!
Paranın da şampiyonu... 550 milyon kasada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep’te oynanacak
Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep'te!
Başakşehir, Rafael'i transfer ettiğini açıkladı
Başakşehir yıldız oyuncunun transferini açıkladı!
Başakşehir, Chadli'de mutlu sona ulaştı!
Dev transfer! Nacer Chadli İstanbul'a geliyor
Başakşehir, Rafael ile anlaşma sağladı!
Beşiktaş'ın da istediği sağ bek Başakşehir'e transfer oldu!
Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması
Başkan açıkladı! "Resmi teklif yaptılar"
Bastos için Başakşehir'e Fransız rakip
Başakşehir'e Fransız rakip
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.