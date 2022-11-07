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Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig karşılaşması Hatayspor Başakşehir maçında muhtemel 11'ler!

07.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili araştırma yapıyor. Maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Peki Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi!

Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig karşılaşması Hatayspor Başakşehir maçında muhtemel 11'ler!

Hatayspor Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacal karşılaşma için nefesler tutuldu. Sporseverler Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Sakatlıkları devam eden İstanbul ekibi oyuncuları Kevin Soni ve Christian Atsu Hatayspor Başakşehir maçında oynayamayacak. İşte Hatayspor Başakşehir maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Başakşehir maçı bugün (7 Kasım Pazartesi) saat 20:00'de başlayack.

Karşılaşma Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor'un muhtemel 11'leri: Kardesler; Alici, Vranjes, Oksuz, Adekugbe; Boudjemaa, Ergn, Aabid; El Kaabi, Ze Luis, Varga

Başakşehir'in muhtemel 11'leri: Babacan; Caicara, Duarte, Epureanu, Kaldirim; Sahiner, Ndayishimiye, Ozcan; Gurler, Keny, Chouiar

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