Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig karşılaşması Hatayspor Başakşehir maçında muhtemel 11'ler!

Hatayspor Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacal karşılaşma için nefesler tutuldu. Sporseverler Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Sakatlıkları devam eden İstanbul ekibi oyuncuları Kevin Soni ve Christian Atsu Hatayspor Başakşehir maçında oynayamayacak. İşte Hatayspor Başakşehir maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...
Hatayspor Başakşehir maçı bugün (7 Kasım Pazartesi) saat 20:00'de başlayack.
Karşılaşma Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.
Hatayspor Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Hatayspor'un muhtemel 11'leri: Kardesler; Alici, Vranjes, Oksuz, Adekugbe; Boudjemaa, Ergn, Aabid; El Kaabi, Ze Luis, Varga
Başakşehir'in muhtemel 11'leri: Babacan; Caicara, Duarte, Epureanu, Kaldirim; Sahiner, Ndayishimiye, Ozcan; Gurler, Keny, Chouiar