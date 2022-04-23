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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

23.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 15 dakikada süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

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