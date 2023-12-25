SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU! Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU! Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

25.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'in 18. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları merak edildi. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımın başında altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe oldu. Hatayspor Beşiktaş maçı sonucu ekranı internette araştırılıyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana geldi. Hatayspor Beşiktaş maçı sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Hatayspor Beşiktaş maçında son durum...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı 25 Aralık 2023 Pazartesi saat 20.00'de başladı ve sona erdi.

Hatayspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU

1-2 biten Hatayspor Beşiktaş maçını siyah beyazlı taraftarlar kazandı.

BEŞİKTAŞ LİGDE 26 PUANLA 5. SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan, Eyüpspor'un başında tarih yazıyor!Arda Turan, Eyüpspor'un başında tarih yazıyor!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!
Volkan Demirel için varsa yoksa GalatasarayVolkan Demirel için varsa yoksa Galatasaray
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor beşiktaş maçı süper li beşiktaş maçını maçın
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında attığı golle tarihe geçti!

Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında attığı golle tarihe geçti!

Volkan Demirel için varsa yoksa Galatasaray

Volkan Demirel için varsa yoksa Galatasaray

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

Penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

Penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.