HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU! Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana geldi. Hatayspor Beşiktaş maçı sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Hatayspor Beşiktaş maçında son durum...
Hatayspor Beşiktaş maçı 25 Aralık 2023 Pazartesi saat 20.00'de başladı ve sona erdi.
Hatayspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.
Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.
1-2 biten Hatayspor Beşiktaş maçını siyah beyazlı taraftarlar kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada yer alıyor.