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Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "‪Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

(AA)


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