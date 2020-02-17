Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
(AA)
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