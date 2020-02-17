Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "‪Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

(AA)



