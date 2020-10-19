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Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması

HATAYSPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 19 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hatayspor bugün yaptığı açıklamada 6 oyuncudan 5'inin testi negatife döndü açıklaması geldi.

Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması

Geçtiğimiz günlerde takımda 19 kişide koronavirüs çıkan Hatayspor'da, test sonuçları pozitif çıkan 6 oyuncumuzun 5’inin sonucu negatife döndüğü duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan yazılı metinde, "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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