Hatayspor'dan sezon başında ayrılmıştı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı... "Burası benim evimdi"

Süper Lig'de sezon başından ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'nın yolunu tutan Munir Mohamedi yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. "Bu felaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum." diyen 33 yaşındaki file bekçisi,"7 ay önce burası benim evimdi. Orada 2 harika yıl geçirdim. İnsanlar bana kendilerindenmişim gibi davrandı. Şu an orada olmasam bile Türkiye, Hatay ve halkına karşı duyduğum sevgi sebebiyle çok canım yanıyor." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİM YANIYOR"

"Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti."

"SİZİNLEYİM"

"Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir. Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim."

İŞTE O PAYLAŞIM...





