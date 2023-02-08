SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor'dan sezon başında ayrılmıştı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı... "Burası benim evimdi"

Hatayspor'dan sezon başında ayrılmıştı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı... "Burası benim evimdi"

08.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Hatayspor'dan ayrılan ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'nın yolunu tutan 33 yaşındaki kaleci Munir Muhammedi, Hatay ile ilgili yürek yakan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Hatayspor'dan sezon başında ayrılmıştı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı... "Burası benim evimdi"

Süper Lig'de sezon başından ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'nın yolunu tutan Munir Mohamedi yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. "Bu felaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum." diyen 33 yaşındaki file bekçisi,"7 ay önce burası benim evimdi. Orada 2 harika yıl geçirdim. İnsanlar bana kendilerindenmişim gibi davrandı. Şu an orada olmasam bile Türkiye, Hatay ve halkına karşı duyduğum sevgi sebebiyle çok canım yanıyor." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİM YANIYOR"

PLKLKN

"Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti."

"SİZİNLEYİM"

MÜNİR3

"Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir. Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim."

İŞTE O PAYLAŞIM...

plklp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'
Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!
''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor son dakika enkaz munir mohamedi Süper Lig yaşında sezon süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.