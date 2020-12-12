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Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 12. hafta maçında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Hatayspor'un gollerini Selim Ilgaz ve Aaron Boupendza (2) kaydederken, konuk ekibin tek sayısını Jimmy Durmaz attı. Bu skorla Hatayspor puanını 18'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı. Öte yandan, Fatih Karagümrük'te Hatayspor karşısında kırmızı kart gören Badou Ndiaye ve Sabo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekip Hatayspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Selim Ilgaz, 75 ve 83'te Aaron Boupendza kaydetti.

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Konuk ekibin tek golü ise 65'te Jimmy Durmaz'dan geldi. Bu sonuçla ligde 2 maç eksiği olan Hatayspor, 18 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Karagümrük'te kırmızı kart gören Ndiaye ve Sabo, Galatasaray'a forma giyemeyek. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Can xx (Mesut Çaytemel dk. 46 xx), Isaac Sackey xx (Ruben Riberiro dk. 78 x), Aabid Rayene xxx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 60 xxx), Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk. 70 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Jean Billong dk. 78 x), Strahil Popov xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Enzo Rocco xx, Lucas Biglia xx, Arthur Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 63 x), Alassane Ndao xx, Papa Ndiaye xx (Aatıf Chahechouhe dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xxx, Eric Sabo xx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 89 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş
Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Selim Ilgaz (dk. 11), Aaron Boupendza (dk. 75, dk. 83) (Hatayspor), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Papa Ndiaye (dk. 85), Eric Sabo (dk. 90) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco, Emiliano Viviano, Eric Sabo, Papa Ndiaye, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)


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