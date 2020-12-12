Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekip Hatayspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Selim Ilgaz, 75 ve 83'te Aaron Boupendza kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 65'te Jimmy Durmaz'dan geldi. Bu sonuçla ligde 2 maç eksiği olan Hatayspor, 18 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Karagümrük'te kırmızı kart gören Ndiaye ve Sabo, Galatasaray'a forma giyemeyek. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Can xx (Mesut Çaytemel dk. 46 xx), Isaac Sackey xx (Ruben Riberiro dk. 78 x), Aabid Rayene xxx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 60 xxx), Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk. 70 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Jean Billong dk. 78 x), Strahil Popov xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan