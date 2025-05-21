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Hatayspor ile sözleşmesini feshetmişti! Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir... Hem de ligin dev kulübüne

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve sözleşmesini feshetmesinin ardından ülkeden ayrılan Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...

Hatayspor ile sözleşmesini feshetmişti! Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir... Hem de ligin dev kulübüne
Berker İşleyen
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Hatayspor ile kiralık sözleşmesini feshettikten sonra serbest kalan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşmesi de sezon sonunda bittiği için şu anda kulüpsüz durumda.

Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilen isimlerden Aboubakar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR'A MESAJ GÖNDERDİ

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Aboubakar, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş aracılığıyla bordo-mavili yönetime mesaj gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, son bir şans istediğini ve para konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. En az 3-4 sezon daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti.

TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR

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Aboubakar, Türk futboluna aşina olmasının, Trabzonspor’a adaptasyon sürecinde sorun yaşamayacağı anlamına geldiğini ve bu nedenle mantıklı bir transfer seçeneği olduğunu savundu.

1 YILLIK ROTASYON SANTRFORU PLANI

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Trabzonspor’un Aboubakar’a ne kadar maaş ödeyeceği henüz netleşmese de, gelen bilgiler, kulübün gelecek sezon sonuna kadar 1 yıllığına onu rotasyon santrforu olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği yönünde.

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