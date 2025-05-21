Hatayspor ile sözleşmesini feshetmişti! Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir... Hem de ligin dev kulübüne

Hatayspor ile kiralık sözleşmesini feshettikten sonra serbest kalan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşmesi de sezon sonunda bittiği için şu anda kulüpsüz durumda.

Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilen isimlerden Aboubakar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR'A MESAJ GÖNDERDİ

Aboubakar, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş aracılığıyla bordo-mavili yönetime mesaj gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, son bir şans istediğini ve para konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. En az 3-4 sezon daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti.

TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR

Aboubakar, Türk futboluna aşina olmasının, Trabzonspor’a adaptasyon sürecinde sorun yaşamayacağı anlamına geldiğini ve bu nedenle mantıklı bir transfer seçeneği olduğunu savundu.

1 YILLIK ROTASYON SANTRFORU PLANI

Trabzonspor’un Aboubakar’a ne kadar maaş ödeyeceği henüz netleşmese de, gelen bilgiler, kulübün gelecek sezon sonuna kadar 1 yıllığına onu rotasyon santrforu olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği yönünde.