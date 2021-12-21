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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

21.12.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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