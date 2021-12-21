Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



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