Hatayspor Kulübünden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Hatayspor Kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ahmet Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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