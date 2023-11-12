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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı oynuyor!

12.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'a konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray ve Okan Buruk'a eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma öncesi ligin tek namağlup ekibi konumunda bulunan Sarı-Kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak bu unvanını Hatay'da kaybederken alınan bu mağlubiyet taraftarları oldukça üzdü.

Kaybedilen bu 3 puan sonrası liderlik için Fenerbahçe'ye de fırsat sunan Sarı-Kırmızılılar'da oynanan oyun ve sonuç eleştirilirken, Rıdvan Dilmen de maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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