Hatayspor mağlubiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı oynuyor!

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma öncesi ligin tek namağlup ekibi konumunda bulunan Sarı-Kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak bu unvanını Hatay'da kaybederken alınan bu mağlubiyet taraftarları oldukça üzdü.

Kaybedilen bu 3 puan sonrası liderlik için Fenerbahçe'ye de fırsat sunan Sarı-Kırmızılılar'da oynanan oyun ve sonuç eleştirilirken, Rıdvan Dilmen de maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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