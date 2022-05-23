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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan, teknik direktör Ömer Erdoğan'a teşekkür

23.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan, teknik direktör Ömer Erdoğan'a teşekkür

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, görevini bırakma kararı alan teknik direktör Ömer Erdoğan'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti.

Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza kariyerinde başarılar diliyor, vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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