Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı

Transferde rotasını Portekiz'e çeviren Hatayspor, Gil Vicente FC takımında forma giyen Ruben Ribeiro'yu kadrosuna katarak, kamp kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente FC takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro Erzurum kampına katılarak bireysel çalışmalarına başladı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu ile yarın Erzurum'da imza töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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