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Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti

26.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kavlak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki ilk sezonlarında kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Değerli futbol ailesi, Hatayspor'da yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek harcayan altyapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."

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