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Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli çalıştırıcı haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ve sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Erdoğan, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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