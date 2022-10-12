Hatayspor transfer cezası aldı mı? Volkan Demirel'i şoka uğratan haber için ilk açıklama geldi!

Süper Lig'de takımın başına Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından son iki maçında aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Hatayspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı geldiği iddia edilmişti. Hatay'dan bu iddialara yanıt geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Gündeme gelen "Transfer Yasağı" haberleri hakkında... Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan "Transfer yasağı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"



