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Hatayspor'un ardından Gaziantep FK'dan karar! Süper Lig'den çekiliyorlar

11.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası bu durumdan etkilenen kulüplerin başında gelen Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. Hatay ekibinin ardından Gaziantep FK'dan da bu yönde bir karar geldi. İşte detaylar...

Hatayspor'un ardından Gaziantep FK'dan karar! Süper Lig'den çekiliyorlar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı deprem sonrası Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. Depremden en çok etkilenen kentlerden bir diğer olan Gaziantep FK'dan da bu yönde bir karar geldi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

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"OYUNCU SATMAYACAĞIZ"

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Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

"İNSANLIK SINAV VERİYOR"

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Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.

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