Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, deprem anında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Kafam gidip geliyor! 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm"

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. 11 ili etkileyen felakette yıkılan binalar sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiasından da birçok isim enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Türk futbol camiası, depremzedelere yardım için Omuz Omuza yardım kampanyası düzenledi ve 8 kanaldan canlı yayın yapıldı.

Afetin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Hatay'da kalecilik yapan Erce Kardeşler, söz sırası kendisine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kardeşler'in sözleri;

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

"O gün 3 puanı almıştık. Atsu gol atmıştı, hep beraber çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Ne diyeceğimi bilmiyorum, ne desek boş. Tek ricam, oradaki insanları unutmayalım."

"KAFAM GİDİP GELİYOR"

"Konuştukça daha kötü hissediyorum. Bazen 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam gidip geliyor. Düşündükçe insan daha kötü oluyor. O insanları hiçbir zaman unutmayalım, yıllarca destek verelim. Gereken dersleri çıkaralım ki bir daha böyle bir acı yaşamayalım."

