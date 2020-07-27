Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’da teknik direktör arayışları başladı. Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hatayspor teknik direktör sorunu çözüme kavuşturmak istiyor. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
Listesine Igor Tudor, Daum, Prosinecki ve Skibbe ve Bayram Bektaş’ı ekleyen Hatay ekibi son olarak 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’te görev alan Ömer Erdoğan’ı ekledi.
Güney ekibi önceki önceki gün Erdoğan ile görüşme yaptı.
43 yaşındaki teknik adam Karagümrük’te 5 galibiyet, 6 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti ve 1.75 puan ortalamasını tutturdu.
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