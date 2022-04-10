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Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

10.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı takımda sakatlığı süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Mehdi Boudjemaa ve Isaac Sackey karşılaşmada forma giyemeyecek.

Özel uçakla bugün Antalya'ya gidecek olan Hatayspor kafilesi, kalacağı otelde son hazırlığını yaparak maç saatini bekleyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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