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Hataysporlu futbolculardan Ömer Erdoğan kararı

30.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataysporlu futbolcular, ikinci kez koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan’a yarın oynayacakları Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor.

Hataysporlu futbolculardan Ömer Erdoğan kararı

Süper Lig’in 38. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor’da Beşiktaş maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik direktör Ömer Erdoğan’ın testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi.

Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay’a teknik direktörleri Ömer Erdoğan’ı güldürerek dönmek istiyor.

Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.

İki takım arasındaki müsabaka Vodofone Park’ta oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ömer erdoğana mı hediye etmek istiyorlar yoksa fbye ali koça mı bir bitmedi içinizde ki Beşiktaş düşmanlığı :(
Bu ne hırs bu ne istek maşallah maşallah, Galibiyet primi yüksek mi açıklandı takviyeli falan. Coronaymış geçin bunları.
Hatayspor, son bir şarkı istyorum senden

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