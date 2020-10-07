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Hatem Ben Arfa, Bordeaux'a transfer oldu

FRANSA HABERLERİ  | 07.10.2020 20:17 | Son Güncelleme

Real Valladolid'le yollarını ayıran Tunus asıllı Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa, Ligue 1 ekiplerinden Bourdeaux ile sözleşme imzaladı.

Hatem Ben Arfa, Bordeaux'a transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Hatem Ben Arfa'yı transfer ettiğini açıkladı.

1 Ağustos 2020 tarihinde Real Valladolid ile sözleşmesi biten hücumcu orta sahanın adı yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anılmamıştı.

Fransız milli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübüne resmen katıldı.

33 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerinde 394 lig maçına çıktı. Ben Arfa, bu karşılaşmalarda 73 gol attı ve 58 asist yaptı.

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