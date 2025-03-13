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Hatice Akbaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 20:41
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rus rakibi Karina Tazabekova'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Hatice Akbaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde!

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

YARI FİNALDE RAKİBİ CHONGPRONGKLAND!

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Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları başladı. Dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rusya'dan Karina Tazabekova ile karşılaştı. Bütün rauntlarda rakibinden üstün mücadele eden Hatice, maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi. Hatice, yarı finalde Tayland'dan Natnicha Chongprongklang ile yarın finale çıkma mücadelesi verecek.

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Boks Milli Takımı Türkiye Boks Federasyonu
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