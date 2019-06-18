Mynet Trend

Hatice bikinili paylaşımıyla olay oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından topuklu ayakkabı ve bikinisiyle verdiği pozları paylaşarak yaz sezonunu açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açan ve günlerce yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, yaz sezonunu açtı. Hatice, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

HAVUZ SEZONUNU AÇTI

Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, Instagram hesabından topuklu ayakkabı ve bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcı, bikinili fotoğrafına "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" notunu yazdı.

kalcasini-acarak-gundeme-gelen-sarkici-hatice-12156308_8191_m

'BU NE TERBİYESİZLİK BÖYLE'

Hatice'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ancak takipçileri ikiye bölündü. Şarkıcının bazı hayranları fotoğrafını beğendiğini söylerken bir kısmı da "Topuklu ayakkabı ile havuza gireni ilk kez görüyorum", "Bu ne terbiyesizlik böyle" gibi yorumlar yaptı.

kalcasini-acarak-gundeme-gelen-sarkici-hatice-12156308_5000_m

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
'Deli Yürek'le tanınmıştı! İnanılmaz değişim...'Deli Yürek'le tanınmıştı! İnanılmaz değişim...
O da modaya uydu! Beğeni yağmuruna tutulduO da modaya uydu! Beğeni yağmuruna tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatice bikini

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lena Headey, Cersei Lannister'ın Game of Thrones’taki ölüm sahnesini beğenmedi

Game of Thrones’ta hayal kırıklığı itirafı

Zeynep Tokuş: Korktuğun belki sevdiğin olacak

'Deli Yürek'le tanınmıştı! İnanılmaz değişim...

İşte makyajsız Özge Ulusoy!

O da modaya uydu! Beğeni yağmuruna tutuldu

Hülya Avşar'dan çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

Çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu

Haluk Levent duyurdu! "Dede oldum"

Müge Boz ve Caner Erdeniz'den nikah fotoğrafları

İlk öpücük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.