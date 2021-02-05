MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

05.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Şarkıcı Hatice, "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" diyen oyuncu Burcu Özberk'e tepki gösterdi.

Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranda olan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

601d1a0955427e1ad0f265b5

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeğenimle ilgileniyorum, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.

601d1a0955427e1ad0f265b1
"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

"BU DA MODA OLDU"

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz etirmeyi başaran Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden Burcu Özberk'i eleştirdi.

601d1a0955427e1ad0f265b3
Ünlü şarkıcının "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" sözleri tartışma konusu oldu.

601d1a0a55427e1ad0f265c5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşımArşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım
Yüz kızartıcı sahnelerle ilgili samimi itirafYüz kızartıcı sahnelerle ilgili samimi itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Diğer Haberler

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı

Genç sevgilisini paylaştı, olay oldu

Gigi Hadid: 'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

Gigi Hadid: 'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Kobra Murat'tan şaşırtan açıklama! 'Roman olduğumu askerde gizledim'

Açıklamalarıyla olay oldu! 'Askerde...'

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı

Yakalandı! 'Gece yarısı otelde bir kadınla...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.