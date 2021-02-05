Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranda olan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeğenimle ilgileniyorum, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.



"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

"BU DA MODA OLDU"

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz etirmeyi başaran Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden Burcu Özberk'i eleştirdi.



Ünlü şarkıcının "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" sözleri tartışma konusu oldu.



