Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice yine sosyal medyayı salladı. Çıktığı bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu.

Uzun bir aradan sonra yeni bir klip çeken 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, klipteki cesur sahneleriyle gündem oldu.

Hatice de dünyaca ünlü şarkıcının klibine ilginç bir gönderme yaptı.

Instagram hesabından defiledeki görüntüsünü ve Jennifer Lopez'in klipteki sahnesini paylaşayan Hatice, 'Hatice yapar, Jennifer Lopez taklit eder' notunu yazdı.





